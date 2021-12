Bad Erlach: Vandalismus sorgt für Ärger

Waren es erst zuletzt zerstörte Parkbänke sowie Glasscherben am Spielplatz der Volksschule, traf es in der Vorwoche nun den Bahnhof: Ein Fenster der Telefonzelle wurde zerstört. Für die Gemeindespitze ein Höhepunkt an Vandalismusakten im Ort und der Grund, zu entsprechenden Maßnahmen zu greifen.

„Ich habe die örtliche Polizei gebeten, öfter durch den Ort zu fahren, vor allem in der Nacht.“Bürgermeister Hans Rädler

„Am Kinderspielplatz bei der Volksschule werden von Jugendlichen Glasscherben vom Alkohol hinterlassen, an Bänken werden die Leisten durchgetreten, am Bahnhof treiben Sprayer ihr Unwesen, die zerstörte Telefonzelle hat den Bogen nun überspannt“, zeigt sich Geschäftsführende Gemeinderätin Bärbel Stockinger (ÖVP) verärgert. Bürgermeister Hans Rädler (ÖVP) hat bereits die Initiative ergriffen: „Ich habe die örtliche Polizei gebeten, öfter durch den Ort zu fahren, vor allem in der Nacht.“

„Ich möchte eine Aktion starten, bei der ich in den kommenden Wochen mit den umliegenden Schulen Kontakt aufnehme, um den Delikten entgegenzuwirken“ Jugendgemeinderat Mustafa Halilovic

In die Angelegenheit eingeklinkt hat sich auch Jugendgemeinderat Mustafa Halilovic (ÖVP) – und hat auch schon konkrete Vorstellungen, um dem Problem Herr zu werden: „Ich möchte eine Aktion starten, bei der ich in den kommenden Wochen mit den umliegenden Schulen Kontakt aufnehme, um den Delikten entgegenzuwirken“, so Halilovic. Dabei wolle man jedenfalls auf Dialog setzen, versichert er.

Und auch Bärbel Stockinger hält fest: „Wir würden den Jugendlichen gerne klarmachen, dass wir statt dem Aufkommen des Schadens lieber in Einrichtungen für sie investieren würden. Wenn sie das aber nicht verstehen, müssen wir strenge Maßnahmen setzen!“

Seitens der Polizei bestätigt man den Vorfall, die Ermittlungen laufen, Hinweise werden an die Polizeiinspektion Bad Erlach erbeten.