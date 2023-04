Bevölkerung stieg im Bezirk Wiener Neustadt auf die Bremse

30 km/h im Ortsgebiet, 80 auf Freilandstraßen und 100 auf der Autobahn. So sieht die Forderung der initiative „Tempolimit jetzt“ aus. Die NÖN fragte nach, wie die Gemeinden zu dieser Thematik stehen und wo die Tempolimits sogar schon reduziert wurden.

Seit mittlerweile über zwei Jahren werden in der Gemeinde Wöllersdorf-Steinabrückl nur noch 30 km/h gefahren, zumindest was das Ortsgebiet betrifft. Doch nicht die Politik hat die Temporeduktion gefordert, der Wunsch kam aus der Bevölkerung, wie ÖVP-Gemeinderat Florian Pfaffelmaier erzählt. Obwohl sich der ein oder andere Verkehrsteilnehmer nicht an Tempo 30 halte, seien die Rückmeldungen durchaus positiv. „Speziell vor der Volksschule in Steinabrückl halten sich manche nicht daran, deswegen steht dort häufig die Polizei, die das versucht zu regeln“, so Pfaffelmaier.

Messgeräte statt geringem Tempo

In der Gemeinde Lichtenegg war wiederum der Wunsch nach einer Wohnstraße groß. Diese sei aber „aus mehreren Gründen nicht realisierbar gewesen“, wie ÖVP-Ortschef Josef Schrammel bedauert. Geworden ist es am Ende eine 30er-Zone mit einem Zusatzschild, das auf Kindergarten, Spielplatz und Schule hinweist. „Die Erfahrungen zeigen, dass diese noch am besten befolgt werden“, ist sich Schrammel sicher.

In Hochwolkersdorf verzichtet man auf den 30er. Hier gilt im Bereich vor Schule und Kindergarten ein Tempo 40. Es gab zwar schon Anregungen für eine 30er-Zone, derzeit wolle man die Lage aber mit Geschwindigkeits-Messgeräten im Blick behalten. „Dass gerast wird, haben wir bis jetzt nicht festgestellt“, so ÖVP-Ortschef Martin Puchegger.

Auch in der Gemeinde Winzendorf-Muthmannsdorf wird nach Anregung der SPÖ über eine 30er-Zone vor Volks- und Mittelschule beraten. Eine Verkehrsbegehung wurde bereits durchgeführt. Die Entscheidung, ob eine 30er-Zone kommen wird, hängt nun von einer noch ausständigen Verkehrszählung ab.

In Bad Erlach und Katzelsdorf liegt das Tempo auf fast allen Gemeindestraßen bei 30 bzw. 40 km/h. Hier wolle man in den nächsten Wochen allerdings prüfen, wo es Lücken zu schließen gilt. „In der Dorfgasse wünschen sich die Bürger, das Tempo zu reduzieren“, spricht ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger aus Bad Erlach eine dieser Lücken an.

Und wie sieht die Situation in der Innenstadt aus? Hier kristallisiere sich laut Stadtpolizeikommando vor allem die Grazer Straße als beliebter Treffpunkt für Raser heraus. „Besonders auffällig sind die jungen Burschen mit ihren aufpolierten BMW. Hier kommt es oft zu Geschwindigkeitsübertretungen“, heißt es aus dem Kommando.

Laut Stadt gebe es grundsätzlich bereits flächendeckende 30er-Zonen, kleine Veränderung seien nur bei der Erschließung neuer Wohngebiete oder in begründeten Ausnahmefällen geplant. Wie etwa im Bereich der Francesca Scanagatta Straße, der bald in die 30er-Zone aufgenommen werden soll. Weitere Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion sind zudem im Stadtentwicklungskonzept 2030+ angeführt: mehr Radarboxen, visuelle Sequenzen durch Bäume, Verschwenkungen, Straßenkategorisierung sowie Rechts vor Links. Abseits dessen, setzt man auf mobile Tempoanzeigen sowie die Kontrolle durch die Exekutive und Bodenmarkierungen.

Bereiche vor den Schulen weiter entschärfen

In genau diese Kerbe würde auch Hannes Höller von der Radlobby schlagen, wenn es um Vorschläge für die Temporeduktion auf den Straßen geht. Der Rechtsvorrang sei eine der effizientesten und schnellsten Maßnahmen, die man treffen könne. „Begleitend dazu sollten auch die Straßen so umgestaltet werden, dass rasen nicht mehr möglich ist“, sieht er auf Wiener Neustadts Straßen noch viel Potenzial zur Verbesserung. Er fordert vor allem Maßnahmen für die Kollonitsch-, Ungar- und Mießlgasse. Hier seien besonders viele Kinder und Jugendliche unterwegs.

Vor der Volksschule Pestalozzi gilt zwar Tempo 30, das Problem seien hier aber nicht die Raser, sondern das hohe Verkehrsaufkommen zu Hol- und Bringzeiten. „Wir haben schon verschiedenste Aktionen versucht, wie beispielsweise den Schulgehbus, um das Aufkommen einzudämmen. Es hat aber nichts gefruchtet“, erzählt Direktorin Elisabeth Grafl. Sie appelliert abermals, dass es Volksschulkindern möglich ist, einen Schulweg von 200 bis 300 Metern zu gehen. „Die Entscheidung steht und fällt aber mit den Eltern“, so Grafl.

