Thiem-Antreten in Belgrad noch offen

Eine Entscheidung soll kurzfristig fallen, "um Montag herum", meinte Wolfgang Thiem am Freitag gegenüber der APA. Für das Turnier eine Woche später in Estoril erhielt der 28-jährige Thiem eine Wildcard.

Der Niederösterreicher hatte am 29. März, 280 Tage nach seiner Handgelenksverletzung, beim Challenger in Marbella sein Comeback gegeben und in der ersten Runde verloren. Kurz darauf war er Corona-positiv getestet worden.

Thiem teilte am Donnerstag via Instagram mit, dass er von den Ärzten Grünes Licht für sein normales Trainingsprogramm erhalten habe und er die kommenden Tage diesbezüglich nutzen werde.

