Thiem will ab sofort "höchsten Gang" einlegen

Das Team-Event sieht Österreichs Tennis-Star nicht als Probegalopp für die darauffolgenden Australian Open.

"Wir alle versuchen vom ersten Punkt an im höchsten Gang unterwegs zu sein. Es warten starke Gegner, wir brauchen also den höchsten Gang, um zu gewinnen", sagte Thiem mit Blick auf die Gruppengegner Italien und Frankreich. Der Weltranglisten-Dritte verwies darauf, dass man mit einem "bisschen langsameren Start" bis zum ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ab 8. Februar schwer zur Topform auflaufe. "Das kann man nicht so einfach kalkulieren." Für den 27-Jährigen bedeutet das im Umkehrschluss: "Am besten wären hundert Prozent von jetzt an."

In punkto Störfaktoren wird das Herantasten für Thiem weitergehen. Zwar werden für den ATP-Cup weniger Zuschauer im Stadion erwartet als eine Woche darauf. Doch nach vielen Matches der Stille werden die Akteure wieder vor Publikum spielen - und den Klang, den der Ball beim Verlassen des Rackets des Gegners macht, weniger deutlich wahrnehmen.

"Es wird vielleicht ein paar Games oder eine halbe Stunde, Stunde brauchen, um sich daran zu gewöhnen, weil der Sound doch anders ist", vermutete Thiem. "Vielleicht wird auch die Nervosität ein bisschen größer sein, weil du auch für die Zuschauer spielst. Man will sie ja unterhalten. Es ist doch ein Unterschied, ob du nur für Zuschauer vor dem TV spielst oder live vor Ort."

Für Thiem wird das erste Bewerbspiel der Saison gegen Matteo Berretini (2.20 Uhr MEZ) die zweite Partie vor Zuschauern sein. Schon beim Showduell gegen Rafael Nadal (5:7,4:6) spielte der 17-fache Turniersieger nach zweiwöchiger Quarantäne am Freitag erstmals seit fast einem Jahr wieder vor vollem Haus. Eröffnen wird den ATP-Cup sein Freund, Dennis Novak, der ab 0.10 Uhr in der John Cain Arena auf Fabio Fognini trifft. Wie immer werden die Partien mit einem Doppel abgeschlossen. Am Donnerstag (erneut 00.00 Uhr MEZ) spielt Österreich gegen Frankreich.