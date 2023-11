Im Bezirk Wiener Neustadt sind Krampusse und Perchten unterwegs

In der Region sind vor Weihnachten wieder (auf den ersten Blick) düstere Gestalten unterwegs: Es ist die Saison für Krampus- und Perchtenläufe.

Die mit Abstand größte Veranstaltung in der Region geht am Samstag, dem 2. Dezember, in Wiener Neustadt über die Bühne. Um 18:30 Uhr startet der Krampuslauf in der Innenstadt unter der Führung der „Leitha Bartl'n“. Gelaufen wird von der Neunkirchner Straße 21 (Sparkassensaal) Richtung Hauptplatz, rund um's Grätzl und bis zur Hypo-Bank. Mit dabei sind in diesem Jahr knapp 30 Gruppen aus ganz Österreich, sowie Bayern und Tschechien, darunter die „Schrafl Pass“ und die „Teifl's Pass“ aus Wiener Neustadt, die „Stoaföd Teifln“ oder die Lichtenwörther Klachteufln.

Ein Überblick über weitere Veranstaltungen in Stadt und Bezirk:

11. November, Eggendorf: Am Hauptplatz findet der 1. Eggendorfer Perchtenlauf mit den „Eggendorfer Staföd Perchten“ sowie Gastgruppen statt. Ab 17 Uhr am Hauptplatz.

1. Dezember, Waldegg: Beim Gasthaus Moser-Stockreiter in Wopfing startet um 19 Uhr der 3. Krampuslauf des Diabolus Pass Piestingtal.

1. Dezember, Wiener Neustadt: In der Josefstadt findet der 7. Krampuslauf des SV Admira statt. Wo sonst die Fußballer laufen, sind ab 19 Uhr n die „Zeiselmauer Teifl'n“ unterwegs.

2. Dezember, Krumbach: Um 16 Uhr kommt der Nikolaus zum Gemeindeparkplatz, danach beginnt der Perchtenlauf.

5. Dezember, Bad Fischau-Brunn: Der Krampuslauf der „Bad Fischau Brunner Römer Teufeln“ startet am 18:30 Uhr am Hauptplatz.

7. Dezember, Zillingdorf: Heimspiel für die „Zillingdorf Bergwerk Devils“, die ab 19:30 Uhr laufen.

5. Jänner, Lichtenwörth: Um 19 Uhr startet der Rauhnachtslauf der „Lichtenwörther Klachlteufeln“.