Wiener Neustädter SPÖ schlägt Alarm beim Thema Wohnen

Angesichts der Preissteigerungen der vergangenen Monate warnt die SPÖ vor dramatischen Zuständen beim Wohnen in Stadt und Bezirk. „Das Wohnen ist ein Grundbedürfnis, wir sehen aber, dass es immer mehr Menschen gibt, die sich Wohnen und Essen nicht mehr leisten können“, sagt Bezirksparteichefin Petra Tanzler.

Private Mieten im Bezirk seien schon von 2021 auf 2022 um sechs Prozent gestiegen, „jetzt müssen sich viele Menschen bald wieder entscheiden, ob sie die Miete oder die Heizung zahlen“, warnt Tanzler. Gemeinsam mit Vizebürgermeister Rainer Spenger fordert sie mehrere Maßnahmen – unter anderem einen Mietpreisdeckel und eine Wiederaufnahme der Wohnbauförderung des Landes für Neubauten. „Der Stopp hier ist nicht nur ein Problem für Mieter, sondern auch für die Bauwirtschaft, das Baunebengewerbe und die Genossenschaften“, so Spenger.

In der Stadt müsse man über die Zukunft der Gemeindewohnungen sprechen, so Spenger: Von 2.000 stünden 300 leer: „Wenn man die nicht sanieren kann, muss man auch über Neubau nachdenken.“ Er erneuert seine Forderung nach „500-Euro-Wohnungen“: „Laut Genossenschaften sind 500 Euro inklusive Betriebskosten für 70 m² realistisch, wenn es Förderungen gibt und die Gemeinde den Grund im Baurecht zur Verfügung stellt.“ Bei den privaten Vermietern, so Spenger, sollte man auch über eine Leerstandsabgabe nachdenken.