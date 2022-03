"Nemetzguss" Chef Dieter Nemetz: „Preisanstiege sind die Hölle!“

Werbung Modernes Bildungszentrum Anzeige Open House am 25.3. in der Sta. Christiana Frohsdorf

Viele Unternehmen und Betriebe, aber auch Landwirtschaften haben derzeit dasselbe Problem: Die steigenden Kosten in unterschiedlichen Sparten. Die NÖN hörte sich um, vor welche Herausforderungen sie durch die Teuerungswelle gestellt werden. Deutlich zu spüren sind die Preisanstiege bei der Eisengießerei „Nemetzguss“. Für Geschäftsführer Dieter Nemetz ist es derzeit „die Hölle“, wie er zur NÖN meint.

„Man muss hier aber dazusagen, dass wir schon von einem hohen Preis ausgegangen sind“

„Uns trifft es vor allem bei den Eisenbasisstoffen, wie beispielsweise dem Roheisen. Von den weltweit verfügbaren Roheisenprodukten kommt ein beträchtlicher Teil aus Russland“, erklärt er. Der Preis habe sich innerhalb kürzester Zeit verdoppelt. „Man muss hier aber dazusagen, dass wir schon von einem hohen Preis ausgegangen sind“, so der Unternehmer. An Aufträgen würde es der Firma nicht mangeln: „Die letzten Jahre waren nicht leicht, wir hatten entsetzliche Umsatzeinbrüche. Dann kam auch noch Corona dazu. Aber auch das haben wir durchgetaucht“, hat Dieter Nemetz den Optimismus trotz der Umstände nicht verloren. Neben den hohen Roheisenpreisen sorgen ihn zudem die Energiekosten. „Dieses Problem haben wir uns aber selber gemacht. Wir haben alle Formen von Energieerzeugung in die Hände des Teufels gelegt. Jetzt bekommen wir die Rechnung präsentiert“, spielt Nemetz auf den russischen Krieg in der Ukraine an.

Ganz ähnlich geht es in der Energiefrage der Firma Baumit mit Sitz in Waldegg. „Die Energiekosten haben sich für unser Unternehmen mittlerweile dramatisch nach oben entwickelt“, sagt Georg Bursik, Geschäftsführer des Baustoffherstellers Baumit zur NÖN: „Von Jänner 2021 bis Jänner 2022 sind die Stromkosten fast um das Fünffache gestiegen – und von Jänner bis Mitte März haben sie erneut um fast das Dreifache zugelegt.“

Wie schlägt sich das in der Produktion nieder? „Beim Zement wirkt sich allein die Strompreiserhöhung mit Mehrkosten von 15 Euro pro Tonne aus. Beim Kalk ist die Situation noch dramatischer, hier reden wir von Gas-Mehrkosten von bis zu 180 Euro pro Tonne Kalk.“

Energieeffizienz in Eigenregie verbessern

Was kann man als Unternehmen gegen die steigenden Energiepreise tun? „Wir haben in den vergangenen Jahren massiv in die Verbesserung unserer Energieeffizienz investiert und arbeiten auch weiter daran, sie laufend zu verbessern“, sagt Bursik. So wurde beispielsweise der Klinkerkühler modernisiert, was im Zementwerk pro Jahr knapp 20 Millionen Kilowattstunden einspart. „Das hilft uns natürlich, Preissteigerungen abzufangen“, sagt Bursik: „Weiters haben wir bisher auch versucht, durch Termingeschäfte die aktuellen Strom- und Gaspreise abzufedern. Letztlich werden aber die massiven Energiepreissteigerungen zu einem Teil bei den Produkten aufschlagen müssen.“

Landwirte leiden unter Dieselpreis

Ebenfalls nicht rosig sehen die landwirtschaftlichen Betriebe die Treibstofferhöhungen beziehungsweise den mangelnden Dünger. „Uns trifft das ganz dramatisch. Wir müssen beim Diesel fast um 100 Prozent mehr bezahlen als im Vorjahr“, beklagt Landwirtschaftskammer-Obmann Josef Fuchs.

Er garantiert aber Hilfe für die Landwirte in der Region: „Es wird ein Entlastungspaket geben. Wir brauchen leistbare Lebensmittel und das geht nur, wenn wir die Bauern unterstützen.“ Zudem ist Dünger derzeit eine regelrechte Mangelware. „Jene Bauern, die keinen gelagert haben, können die Frühjahressaat nicht düngen“, erklärt er. Wichtig wäre aber abseits des Düngers, dass es endlich wieder regnet. „Wenn es nicht bald regnet, dann sieht es auch ohne Düngemittel für die Frühjahressaat dramatisch aus“, so Fuchs.

