Viele Hürden für den eigenen Wohnraum im Bezirk Wr. Neustadt

Steigende Inflation, erhöhte Energiepreise und neue Hürden für eine Wohnkreditaufnahme – dieses und noch mehr macht Wohnen heutzutage schwierig. Stellt sich die Frage: Ist Wohnen überhaupt noch leistbar?

Wolfgang Weibl, Geschäftsführer von „S-Real“ in Wiener Neustadt, beantwortet die Frage mit ja und nein. Bestehender Wohnraum mit geschützten Mieten ist noch leistbar. Bei variabler indexierter Miete sehe das aber anders aus. „Die Wärme- und Stromkosten sind eine Keule für die Mieter und macht Wohnen sehr teuer“, sagt Weibl . Denn die Betriebskosten machen einen großen Teil des Mietpreises aus. Es sei daher nicht einfach, Mieter für diese Wohnungen zu finden.

Eigentumswohnungen oder Häuser an den Mann oder die Frau zu bekommen, ist derzeit auch schwierig. Die meisten scheitern an der Finanzierung. „Immer mehr Leute bekommen auf der Bank keinen Kredit, um sich eine Eigentumswohnung zu kaufen“, so Weibl. Die Situation in Wr. Neustadt sieht aktuell so aus, dass es zwar ein großes Wohnungsangebot gibt, aber keine Käuferschicht. Gerade die jungen Leute haben ein gutes Einkommen, aber kein Eigenkapital. „Das bekommen wir als Makler schon sehr zu spüren“, meint Weibl weiter. Zusätzlich fallen die Provisionen von Wohnungsmietern weg, „es ist eine ganz verrückte Zeit.“

Finanzierungs-Anfragen gingen stark zurück

Raiffeisen-Direktor Reinhold Soleder bestätigt, dass die aktuelle Lage bei der Wohnfinanzierung sehr abschreckend wirkt und alles wesentlich schwieriger macht. „Aufgrund der Verordnung sind die Anfragen nach einer Wohnfinanzierung stark reduziert und auch zurückgegangen“, sagt Soleder.

Das bestätigt auch die „Erste Group“: „Ab Mitte 2022 prägen strengere FMA-Mindeststandards (KIM-V) und ein steigendes Zinsniveau den Immobilien- und Wohnfinanzierungsmarkt in Österreich. Die mit August 2022 in Kraft getretene Richtlinie (KIM-V) hat wie erwartet zu Rückgängen bei neuen Wohnfinanzierungen geführt und bedeutet, dass der Ermessensspielraum für Banken auf individuelle Kundensituationen eingehen zu können, eingeschränkt ist.“ Das nötige Eigenkapital würden die meisten Kunden zwar aufbringen. Aber das Kriterium, dass die monatliche Rate nicht mehr als 40 Prozent des Nettoeinkommens ausmachen darf, sei vor allem für Jungfamilien ein Problem.

Der Wr. Neustädter Immobilienmakler Wolfgang Schottleitner kritisiert das Thema Förderungen. Denn diese würden nur öffentlichen Mietwohnungen zustehen. „Für Privatwohnungen gibt es keine Förderungen“, sagt Schottleitner. Allgemein bestünde seiner Meinung nach ein Mangel an leistbaren Wohnungen.

Felixdorfs Ombudsfrau Veronika Böhmer ist unter anderem auch Ansprechperson für Wohn-Probleme. Sie weiß, dass viele Felixdorfer der Regierung die Schuld an der aktuellen Situation geben. „Die Menschen haben kein Vertrauen mehr in die Regierung“, erzählt Böhmer: „Viele Menschen können sich die Stromkosten in den Wohnungen nicht mehr leisten. Obwohl nicht mehr Strom verbraucht wird, steigen trotzdem die Kosten.“ Das Problem sei aber, dass es überhaupt keine billigeren Wohnungen gibt, die man sich vielleicht eher leisten könnte. In Felixdorf hat die Gemeinde eine Mietpreisbremse für Gemeindewohnungen eingeführt. Diese gilt aber nur für die Mieten, nicht aber auf die Betriebskosten. Und die sind das eigentliche Problem und machen das Wohnen zurzeit so teuer. Böhmer selbst wohnt in einer Genossenschaftswohnung zur Miete. „Für eine Frau in meinem Alter, die ihr Leben lang gearbeitet hat, ist es genauso schwierig die Kosten alleine zu stemmen, wie für andere in derselben Situation“, meint sie. Man würde sich mittlerweile zweimal überlegen, ob man sich einen gewissen Luxus leisten kann oder nicht.