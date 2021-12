USA-Abenteuer ging zu Ende: Familie Bändl ist wieder in Wr. Neustadt

Von Austin, Texas, zurück in die Allzeit Getreue: Nach zwei Jahren USA-Abenteuer ist Familie Bändl wieder zurück in Österreich, wenn auch nicht vollzählig: „Mein Mann Oliver wird seinen Vertrag bei Kapsch erfüllen und bleibt noch ein Jahr und wird dann nachkommen. Aber unser Kinder wollten einfach wieder zurück in ihre Heimat“, erzählt Katharina Bändl.

„Für die Kinder eine Schule zu finden von Amerika aus, war schon eine Herausforderung“ Katharina Bändl

Mittlerweile haben sich die drei wieder in Österreich eingelebt, wobei: „Für die Kinder eine Schule zu finden von Amerika aus, war schon eine Herausforderung“, sagt Katharina Bändl, „aber die Kinder haben jetzt schnell wieder in ihre Freundeskreise gefunden.“ Jetzt ist die Wiener Neustädterin wieder froh über die kurzen Wege und Öffis in der Stadt – in Texas gab es Platz zu genüge. „Allerdings war Austin viel grüner, das geht mir ab. Generell war auch viel mehr Platz, man ist nicht so aufeinander geklebt“, vergleicht die Mutter.

„Das ständige typisch österreichische Nörgeln gibt es dort nicht, in Austin hatten alle eine positive Einstellung zum Leben.“ Katharina Bändl

Einer der größten Unterschiede im Vergleich USA/Österreich: die Mentalität. „Das ständige typisch österreichische Nörgeln gibt es dort nicht, in Austin hatten alle eine positive Einstellung zum Leben.“ Was ihr abgegangen ist und jetzt – wenn kein Lockdown herrscht – wieder machbar ist: ein Gasthaus-Besuch. „In Austin gibt es entweder sehr teure Restaurants oder solche ohne Bedienung – so etwas wie ein Wirtshaus gibt es dort nicht“, erzählt die 44-Jährige.

„Wir hatten eine Woche kein Wasser und nur zeitweise Strom.“

Natürlich wurde der zweijährige USA-Aufenthalt von Corona geprägt, prägend war aber auch der verheerende Schneesturm im Februar diesen Jahres. „Wir hatten eine Woche kein Wasser und nur zeitweise Strom. Das stellt man sich vielleicht romantisch vor, ist es aber nicht. Davor habe ich ehrlich gesagt jetzt noch ein bisschen Bammel“, gibt die zweifache Mutter zu.

Generell sei auch das Wetter nicht vergleichbar: Im Sommer waren 40 Grad an der Tagesordnung, die Winter dafür – abgesehen vom Schneesturm – mild. Wobei: „Meine Tochter findet den Schnee und die Kälte super – ob ich die frühe Dunkelheit im Winter und die Temperaturen in Österreich ewig aushalte, weiß ich aber nicht“, lacht Katharina Bändl.