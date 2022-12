Wr. Neustädter Blues auf CD

Werbung

Mundharmonika, Gitarre und Waschbrett: Seit vier Jahren stehen Peter Samek, Gerry Höller und Wolfgang Leinweber gemeinsam auf der Bühne.

Als „The Hoodoo Men“ haben sie sich mit ihrem Blues eine treue Fangemeinde erspielt. Und die wird jetzt belohnt und zwar in Form einer CD: „Riding High“ heißt das erste Album, das an nur einem Nachmittag mit Hilfe von Alfred Silldorff eingespielt wurde. „Das Musik-Projekt von uns hat auch in der Corona-Zeit dank Facebook & Co. Fahrt aufgenommen, wir haben viele Anhänger gefunden. Deswegen haben wir jetzt dieses Album mit einem Querschnitt unseres Schaffens gemacht“, erklärt Peter Samek im Gespräch mit der NÖN.

Das Cover wurde nach einem Schnitzwerk von Hans Müller kreiert.

Die CD wird am Mittwoch, dem 7. Dezember, um 19.30 Uhr im ehemaligen Zentralkino in der Lange Gasse 26 präsentiert. Vorverkaufskarten gibt es in der Buchhandlung Thiel, der Anstalt für Getränke (Brodtischgasse 21) und im 22 Beans (Neunkirchner Straße 22).

