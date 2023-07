„Blue Monday“ in Bad Fischau-Brunn startet mit ABBA in die Saison

Am Montag startete die „Blue Monday“ Eventreihe im Bad Fischau-Bunner Thermalbad mit „The Magic Of ABBA“ in die diesjährige Saison. Eröffnet wurde der Abend von Bürgermeister Reinhard Knobloch und der schwedischen Staatsbürgerin Karoline Goldberg, die eine Anekdote über ABBA-Star Agnetha Fältskog erzählte.

Danach gehörte die Bühne ganz den ABBA-Imitatoren, darunter Andy Freund und Karin Janda, die mit ihren glitzernden und funkelten Kostümen kaum von den echten ABBA-Mitgliedern zu unterscheiden waren. Unter den etwa 900 Besuchern fanden sich zahlreiche ABBA-Fans und die Klänge der ikonischen Musik begeisterten jung und alt gleichermaßen, so etwa auch Lilly und Peter Rothmayer und Julia Jungwirth und deren Begleitung Marie Metzner.