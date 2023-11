Taxler Peter Maier kehrt in Hochwolkersdorf zurück auf die Bühne

Wenn den Besuchern des heurigen Theaterstücks „Verflixtes Doppel 2.0“ die Handlung bekannt vorkommt, dann nicht von ungefähr. Denn die Geschichte des Wiener Taxifahrers Peter Maier nahm bereits bei der 2017 aufgeführten Komödie „Verflixtes Doppel“ ihren Anfang.

Der von Josef Trimmel - besser bekannt als „Pongi“ - gespielte Taxifahrer war auch schon beim ersten Teil mit zwei Frauen gleichzeitig verheiratet. Dieses Doppelleben mit Barbara in Simmering und Melanie in Meidling bescherte ihm jedoch nicht immer auch das doppelte Vergnügen. Wie die Geschichte 20 Jahre später weitergeht, erfährt der Besucher in der diesjährigen Aufführung. Peter Maier ist noch immer mit beiden Frauen verheiratet, beide haben jetzt jeweils ein Kind. Nachdem sich diese im Internet kennengelernt haben, fangen die Turbulenzen so richtig an…

Gespielt wird das Stück am 10., 17., 18. und 24. November um jeweils 19 Uhr und am 12. und 19. November um 17 Uhr. Kartenreservierungen unter www.tvhowodo.at .