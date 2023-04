„Ghostwalk 2“ und Familienrave „Troja“ in Wiener Neustadt

Das „glashaus“-Kollektiv und seine Sponsoren luden in der Karwoche ein, um über die bevorstehenden Projekte zu sprechen. Die künstlerische Leiterin Elena Schwarz konnte die neue Kaufmännische Leiterin Clara Scheicher, den Autor Thomas Kodnar, den Schauspieler Bernhard H. Wimmer (spielt in „Ghost Walk 2 – Edition Noir“) und Verena Kubicek von der Bibliothek im Zentrum begrüßen, wo eines der Projekte über die Bühne gehen wird.

„Ghost Walk 2 - Edition Noir“ startet am 18. April. Zwei exzentrische Kriminologinnen und ihr schweigsamer Praktikant führen im Stile des „Film Noir“ an verschiedene Schauplätze in der Innenstadt, an denen sich Verbrecherisches, Düsteres und Abgründiges zugetragen hat. Im Sommer folgt dann „Täter Unknown - eine szenische Krimilesung mit Publikumsvoting“ und im Winter „Troja - ein Elektra Rave mit der ganzen Familie“. Infos: www.glashauskollektiv.com

