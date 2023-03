Hitzige Komödie in Stickelberg auf der Bühne

Nach drei Jahren coronabedingter Spielpause bringt „Die Bühne! Hollenthon“ im Frühling die turbulente Tür-auf-Tür-zu-Komödie „Doppelt leben hält besser“ aus der Feder des britischen Autors Ray Cooney zur Aufführung. Am 14. April (20 Uhr), 15. April (20 Uhr), 16. April (17 Uhr) sowie 21. April (20 Uhr), 22. April (20 Uhr) und 23. April (19 Uhr) spielt das bekannte Ensemble die furios komponierte britische Komödie in der Veranstaltungshalle in Stickelberg.

Furios, weil in dem Stück, das Ende des vergangenen Jahrhunderts spielt, der Taxifahrer und Bigamist Hans Schmidt (Wolfgang Stangl) friedlich mit zwei Ehefrauen an zwei verschiedenen Adressen zusammenlebt. Mit Linda Schmidt (Sabine Gremel) in Baden. Und mit Barbara Schmidt (Anni Wödl) in Mödling.

Ein exakter Stundenplan mit kryptischen Abkürzungen hilft ihm seine Aufenthalte bei den Damen sorgsam zu koordinieren. Alles läuft gut, bis ein Unfall alles durcheinander bringt und seine besorgten Gattinnen zwei Polizeistellen um Hilfe bitten. Jegliche Bemühungen seines Freundes Sigi Beck (Bernd Rathmanner) verstricken Hans Schmidt noch stärker in ein Labyrinth aus Notlügen und Widersprüchen. Das Chaos nimmt seinen Lauf und kaum ein Ausweg führt aus dem Irrgarten, in dem kein Auge trocken und keine Wahrheit übrig bleibt. In den weiteren Rollen stehen unter der Regie von Birgit Stangl noch Franziska Stangl, Robert Neumüller, Franz Oberger und Daniela Reisner auf der Bühne.

Karten können ab sofort auf www.buehnehollenthon.at/termine-tickets/ oder auf der Raiffeisenbank Hollenthon reserviert werden. Tipp: Wer sich vor den Aufführungen im Wirtshaus zum Stickelberg kulinarisch verwöhnen lassen möchte, sollte auch jetzt schon rechtzeitig reservieren.

