Das Evangelium als Musical in Wr. Neustadt

Das Musical nach dem Matthäus-Evangelium steht schon seit zwei Jahren auf dem Programm des „Theater im Neukloster“, aber Pandemie-bedingt kommt es erst heuer auf die Bühne. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und am 8. Mai wird sich der Vorhang für die Premiere heben. Theater-Leiter und Hauptdarsteller Florian Scherz nach dem vorletzten Probenwochenende: „Es ist ein unkonventionelles Stück, aus dem man so viel mitnehmen kann und gleichzeitig eine sehr schöne, sehr bunte Show.“

Der Inhalt: Zehn Menschen unserer Zeit, die verlernt haben, den anderen zuzuhören und nur ihre eigene Meinung gelten lassen, vernehmen einen mysteriösen Ruf und treffen an einem einsamen Ort zusammen. Dort begegnen sie Jesus und seiner „rechten Hand“ Judas. Abgeschottet vom Rest der Welt vermittelt ihnen Jesus in allerhand Gleichnissen seine Lehre und schickt sie als Botschafter nach seinem Tod in die Welt hinaus ...

Karten für alle acht Vorstellungen bis 28. Mai gibt es unter www.theaterimneukloster.at

