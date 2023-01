„Diebe im Olymp“: Götter-Musical in Wr. Neustadt

Während die letzten Proben für das Sprechstück „Der Schatten“, das am 28. Jänner im Theater im Neukloster Premiere hat, laufen, beginnen schon die Vorbereitungen für das Musical im Frühling. Da konnte Theater-Leiter Florian Scherz heuer einen echten Coup landen, denn seine Truppe wird ab 7. Mai „Diebe im Olymp“, das mehrfach ausgezeichnete Musical nach den Percy Jackson Jugend-Büchern von Rick Riordan, erstmals in Österreich zeigen. Das Musical erzählt die Geschichte von Percy Jackson, der durch Zufall herausfindet, dass er der Sohn des Gottes Poseidon ist. Als Zeus‘ Blitz gestohlen wird, liegt es plötzlich an Percy und seinen Freunden, den Donnerkeil zurückzubringen und somit einen Krieg der Götter zu verhindern.

Das Musical mit der rockigen Musik von Rob Rokicki und dem humorvollen Buch von Joe Tracz, passt wunderbar ins Theater im Neukloster. „Eine Geschichte mit viel Theatermagie und Humor, ,Diebe im Olymp‘ ist eine einzigartige Show“, freut sich Intendant und Regisseur Florian Scherz auf die Produktion. „Wir haben derzeit einen tollen Mix im Ensemble – einige Veteranen, aber auch etliche Neuzugänge, die sich zwar schon bei den Märchen beweisen konnten, aber noch nicht oder noch kaum Musicalluft schnuppern durften. Ich freue mich auf die Arbeit mit dieser Truppe“, blickt Scherz mit Vorfreude auf die bevorstehenden Probemonate. Tickets für „Diebe im Olymp“ gibt es ab Anfang März.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.