Ensemble präsentiert Brandneues bei Bustour durch Wiener Neustadt

Am Donnerstag, dem 21. Juli, um 19 Uhr, gastiert das Ensemble des „Theater im Neukloster“ um 19 Uhr auf der Terrasse des Café Tscherte. Unter dem Motto „You Can’t Stop The Beat“ werden Hits aus vielen beliebten Musicals wie „Elisabeth“, „The Rocky Horror Show“, „The Greatest Showman“, „Mamma Mia“, dem Broadway-Hit „Dear Evan Hansen“ und vielen mehr erklingen. Der Eintritt ist frei.

Bei der „Kultur on Tour“ wird es heuer „einen kleinen Einblick in ein neues Projekt geben, das wir in ein bis zwei Jahren auf die Bühne bringen werden“, so „Theater im Neukloster“-Leiter Florian Scherz. „Canterville“ basiert auf dem „Gespenst von Canterville“ und „wird gerade von meiner Mutter (Text) und mir (Musik) fertiggeschrieben.“

Bei der Tour mit dem Oldtimerbus werden Ausschnitte daraus zu sehen sein: „Wir werden sie das erste Mal vor Publikum spielen.“ Der Bus ist von 30. August bis 8. September in den Stadtvierteln unterwegs. Der Besuch der Vorstellung ist gratis.

