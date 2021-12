Tickets verfügbar: "Froschkönig" startet am Sonntag

Das Theater im Neukloster geht direkt am kommenden Sonntag mit einer Doppelvorstellung vom neuen Familienmusical "Der Froschkönig" in die verkürzte Weihnachtsspielzeit. Nach drei Wochen Proben-Pause startet das Team rund um Florian Scherz direkt in die Vorstellungen. Die Vorstellungen am Sonntag, 12.12. finden um 14 und 17 Uhr statt. Tickets: www.theaterimneukloster.at/tickets.php. Es gelten die 2G-Regeln plus FFP2-Maskenpflicht. (mit diversen, nach Altersgruppen gestaffelten Ausnahmen). Alle Corona-Maßnahmen unter www.theaterimneukloster.at/index.php?mode=corona