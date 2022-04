Wr. Neustadt: Festival für die Wurst

Werbung Wr. Neustadt Anzeige Rauchfrei mit der ÖGK

An einer ihrer Liebling-Locations in der Stadt stellten Birgit Klauser und Elena Schwarz ein ganz besonderes Festival vor: Bei Rinaldas Würstelstand am Nepomuk-Platz findet von 8. bis 17. Juni auf einer eigens errichteten Bühne das „Wurst-Festival“ statt. Kulturstadtrat Franz Piribauer (ÖVP) hob bei der Präsentation die Besonderheit des Spielortes hervor: Dieser sei „direkt vor einer etablierten Kultureinrichtung“, dem Museum St. Peter und gleichzeit „dort, wo sich das Leben abspiel“ – am Würstelstand.

An den acht Spieltagen kann man drei unterschiedliche Off-Theater-Produktionen besuchen. Dafür hat sich „glashaus“ Unterstützung in Form der Physical Theatre Company „Lemour“ aus WIener Neustadt und der „Lösshof-Kulturinitiative am Wagram“ geholt. Den Eröffnungsabend gestaltet „glashaus“ mit Yasmina Rezas bekanntem Theaterhit „Der Gott des Gemetzels“. Weiter Aufführungstermine : 9., 10., 15. und 16. Juni.

Österreichs einzigartige Physical Theatre Company „Lemour“ präsentiert dann am 13. und 17. Juni „Selbstliebe und andere Zwischenfälle“ – eine absurde Sammlung an wortloser Alltagspoesie. Physical Theatre besteht aus den Elementen Tanz, moderne Clownerie, Slapstick und Schauspiel, was zu einem eigenen Genre verschmilzt (www.lemour.at).

Die „Lösshof – Kulturinitiative am Wagram“ aus dem Weinviertel bespielt für ein buchstäblich einmaliges Erlebnis am 14. Juni die Bühne des Festivals. Das Lösshof Team und Autorin und Regisseurin Klara Rabl übernehmen das „Story Unknown“. Bei diesem Bühnenformat weiß niemand, was gespielt wird. Weder das Publikum, noch die Schauspieler. Niemand – außer Autorin Klara Rabl, die exklusiv für den Abend ein Stück geschrieben hat.

Tickets und Infos unter www.wurst-festival.at .

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.