20-Jährige im "NÖN sucht das größte Talent" Finale

Die 20-jährige Theresienfelderin Kristina Pucher ist am Wochenende in das Finale von „NÖN sucht das größte Talent“ eingezogen. Mit „Something‘s Got a Hold On Me“ von Christina Aguilera konnte sie die Jury überzeugen. „Ich freue mich sehr darüber“, so die junge Sängerin. Die Nervosität vor dem großen Auftritt beim Finale hält sich – noch – in Grenzen, sagt Pucher zur NÖN: „Ich habe ja noch ein paar Tage. Außerdem habe ich mich für ein Lied entschieden, das ich bereits mit der Schulband gesungen habe und daher sehr gut kenne.“

Auf die Idee, sich anzumelden, habe sie ihre Cousine gebracht. Sie mache hier mit, weil man mehr Freiheiten über die Songauswahl habe als in anderen Shows. Gegen die Aufregung vor dem Finale hilft der Theresienfelderin die seelische Vorbereitung: „Wenn ich weiß, was auf mich zukommt, ist die Nervosität nicht mehr so schlimm“, erzählt sie. Die Hobbysängerin ist gelernte Kindergartenpädagogin und arbeitet zurzeit als Springerin in den umliegenden Kindergärten.