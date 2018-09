Mit Beginn der Vorwoche begann der Ort erneut, sein Erscheinungsbild zu verändern. Da starteten nämlich die Abbrucharbeiten des ehemaligen Gasthauses Jestl am Hauptplatz gleich gegenüber der Kirche. Am Wochenende war dann nur mehr ein großer Haufen Bauschutt über: „Das Gebäude wäre nur mit enormen Mehrkosten zu retten gewesen“, weiß SPÖ-Bürgermeisterin Ingrid Klauninger. Es gibt aber die Absicht, den „Jestl“ mit gleichen Antlitz wieder aufzubauen. Wann das passieren soll, ist noch ungewiss, da erst die anderen Bauprojekte daneben abgeschlossen werden.

„Der Wunsch der Bevölkerung ist es, dass hierher wieder ein Gasthaus kommt“, so Klauninger. Keine Angst braucht man um die Bäckerei haben, auch wenn diese demnächst abgerissen wird. Sie wird in ein Ersatzquartier am selben Ort ausweichen. Damit ist der Betrieb auch während der Bauarbeiten gesichert.

Bis 2020 wird die Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft Arthur Krup Ges.m.b.H hier auf einer Nutzfläche von 2.350 m 12 Wohnungen, 14 Wohnungen für betreutes Wohnen und vier Geschäftslokale errichten.