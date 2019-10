Die geplante Müll-Aufbereitungsanlage in Theresienfeld sorgt weiterhin für Aufregung. Bis Mitte der Woche wurden bereits über 1.200 Unterschriften gegen das Projekt gesammelt. Am Mittwochnachmittag wurde seitens der SPÖ zu einer Protestaktion geladen. Dabei sprachen sich Bezirksschef Reinhard Hundsmüller, Bürgermeisterin Ingrid Klauninger und Wiener Neustadts Vizebürgermeisterin Magarethe Sitz strikt gegen den Bau der Anlage aus. "Wir wollen hier keine zweite Fischer-Deponie, hier wird Lebensraum zerstört", meinte Hundsmüller.

Ortschefin Ingrid Klauninger: "Diese Anlage passt nicht in die Politik der Gemeinde Theresienfeld". Die Grünen schlossen sich der Protest-Aktion an. „Ich erwarte mir von der Behörde eine Prüfung auf Herz und Nieren, denn dieser Standort bedroht die Umwelt und Lebensqualität der Menschen in Theresienfeld“, so die Grüne Landessprecherin Helga Krismer.

Franz Baldauf Projekt-Einreicher Günter Knautz.

Vor Ort war auch Günter Knautz, der die Anlage auf seinem Grund in einer Schottergrube errichten will. Er kam bei der Veranstaltung nicht zu Wort. Gegen über der NÖN betonte er jedoch, dass es sich bei dem Projekt nicht um eine Deponie, sondern eine Aufbereitungsanlage samt Zwischenlager handle. Mit einer Geruchsbelästigung sei nicht zur rechnen, auch das Grundwasser sei durch die Befestigung nicht gefährdet. Und er betonte: "Die Lkws werden nicht durch den Ort fahren, die Zufahrt ist über die neue Umfahrung auf der anderen Seite des Grundstücks geplant."

Was er zu dem Protest der Bürger sagt und weitere Details zum Projekt lest ihr in der kommenden Ausgabe der NÖN Wiener Neustadt am Dienstag.