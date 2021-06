Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagvormittag auf einer Baustelle in der Badener Straße in Theresienfeld: Bei dem Versuch eine Künette auszuheben, rutschte ein Baggerfahrer mit seinem Fahrzeug über eine drei Meter hohe Böschung.

Der 57-jährige Baggerfahrer wurde von den Feuerwehren Wiener Neustadt und Theresienfeld geborgen und vom Roten Kreuz ins Krankenhaus eingeliefert. Er dürfte ohne gröbere Verletzungen davongekommen sein.