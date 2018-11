Drei Vandalenakte beschäftigen derzeit die Sollenauer Polizei: In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden bei zwei Buswartehäuschen in Theresienfeld und einem in Eggendorf die Scheiben eingeschlagen.

Beim überdachten Wartehäuschen am Hauptplatz in Theresienfeld hatte es vorerst den Anschein, als ob die Scheiben eingeschossen worden wären. Der Verdacht erhärtete sich aber laut Polizei nicht. „Wir konnten keinerlei Projektile finden“, so die Polizeiinspektion Sollenau. Die Scheiben seien mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen worden.

Die Scheiben der Bushütte in Theresienfeld wurden mit einem spitzen Gegenstand eingeschlagen. | FF Theresienfeld

Die Polizei nimmt entweder einen Federkörner oder einen Schraubenzieher als Werkzeug an. Ähnlich wurde die Bushaltestelle nahe dem Eurospar in Theresienfeld und in der Tulpengasse vor dem Kindergarten in Eggendorf zugerichtet. Beide Sicherheitsglasscheiben sind völlig zersplittert.

„Der Schaden pro Bushaltestelle geht in den vierstelligen Bereich“, erklärt die Polizei. Man gehe davon aus, dass Alkohol im Spiel war.

Hinweise von der Bevölkerung sind derzeit noch keine bei der Polizei eingegangen. Der Vandalenakt läuft bei der Polizei unter unbekannter Täter, weitere Ermittlungen laufen noch.