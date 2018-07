Am Ende des Abenteuers soll ein Film entstanden sein, Drehbuch für die große Reise gibt es aber keines: (Mindestens) sechs Monate werden Michaela und Alejandro Valle durch Südamerika unterwegs sein. Vor dem Abflug vergangene Woche haben die beiden, die in Theresienfeld wohnen, aber nur Start und Ziel festgelegt: Los geht es in Peru und rechtzeitig zu Weihnachten wollen sie bei Alejandros Familie in Chile angekommen sein. „Without a script“ - „Ohne Drehbuch“ ist das Motto, und so heißen auch Blog und YouTube-Channel, wo sie über die Reise berichten.

Der Weg Richtung Süden soll durch Peru, Bolivien, Argentinien, Chile und vielleicht auch noch andere Länder führen. Die rund 12.000 Kilometer, die vor ihnen liegen, wollen sie ausschließlich auf dem Landweg, ohne Flüge, zurücklegen. Und: Mit leichtem Gepäck, sprich: Mit Rucksack und nur dem Notwendigsten. Wobei das im Falle der Valles auch eine professionelle Kamera-Ausrüstung beinhaltet: Alejandro Valle (Künstlername: „Barnabas“) ist Kamermann, Cutter, Filmemacher - und will die Erlebnisse der Reise filmisch festhalten.

Eine Auszeit aus dem „Hamsterrad“

Was war der Beweggrund, zwei sichere Jobs (er: in der Videoproduktion, sie: Bauingenieurin) aufzugeben und ein halbes Jahr durch Südamerika zu reisen? „Wir wollen eine Zeit lang raus aus dem System, dem Alltag, dem Hamsterrad“, sagt Alejandro Valle, „man sagt sich immer, jetzt ist nicht die richtige Zeit für eine Auszeit, aber irgendwann muss man es machen, sonst macht man es nie.“

Zu Südamerika gibt es eine besondere Bindung: Alejandro Valle ist in Chile aufgewachsen, dort haben sie sich während einer Reise Michaelas auch kennen gelernt. „Südamerika ist besonders, viele Menschen haben eine offene Mentalität, sind freundlich und sehr mit der Natur verbunden“, sagt Michaela Valle. Und er ergänzt: „Seit ich vor ein paar Jahren aus Chile weggezogen bin, hat sich mein Blick auf die Region verändert. Ich möchte den Kontinent und auch mein Heimatland jetzt neu entdecken.“

Und wenn es den Valles in Südamerika in den kommenden Monaten besonders gut gefällt? „Zumindest kurz müssen wir noch einmal zurück nach Österreich. Wir haben ja noch unsere Katze hier...“