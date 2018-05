Der Wirbel um den neuen Riesenflohmarkt in Nähe des Kreisverkehrs Nordspange/B17 geht weiter: Wie die NÖN in der Vorwoche berichtete , gab es über 200 Besitzstörungsklagen durch den Grundstücksbesitzer des angrenzenden Geschäftszentrums, da Flohmarktbesucher unerlaubter Weise auf seinem Parkplatz ihr Auto abstellten. Anrainer befürchten außerdem, dass durch auslaufende Betriebsmittel das Grundwasser in Gefahr ist.

Der Parkplatz des Geschäftszentrums wurde nun an die Flohmarkt-Betreiberin vermietet, die bereits einen Markt beim ehemaligen OBI-Center führt. | Veraszto

Nun sprach die NÖN mit dem Flohmarkt-Betreiber Gerhard Wimmer sowie mit dem Grundstücksbesitzer Klaus Krachbüchler über die Vorwürfe: Für Wimmer ist eines klar: „Ich bin nicht für das Verkehrschaos verantwortlich.“ Insgesamt 210 Parkplätze würden seinen Besuchern zur Verfügung stehen, um nicht auf fremden Plätzen oder entlang der B17 parken zu müssen. „Ich trage eigentlich zur Entlastung bei“, so Wimmer weiter.

Um auslaufende Betriebsmittel macht sich der Flohmarkt-Betreiber jedenfalls keine Sorgen: Jedes Fahrzeug, das auf das Grundstück kommt, besitze ein „Pickerl“ nach der §57a-Begutachtung, die ein funktionstüchtiges Auto gewährleisten sollte. Außerdem gebe es laut Wimmer auch bei Campingplätzen keine Probleme mit den auf Grünflächen parkenden Autos. Diese Meinung teilt auch Grundstücksbesitzer Klaus Krachbüchler, ein Bio-Landwirt, der Wimmer das Grundstück verpachtet hat, um neben dem Betrieb eine Alternative zu haben. Komme es zu einer Verschmutzung, könne die Erde entfernt werden.

Genehmigung ist weiterhin ausständig

Offen bleibt weiterhin, ob der Riesenflohmarkt behördlich genehmigt wird: Wimmer ist der Meinung, dass sein Flohmarkt nicht der Marktordnung unterliegt, wie SPÖ-Bürgermeister Theodor Schilcher der NÖN vergangene Woche mitteilte. „Es ist kein Gelegenheitsmarkt. Der Riesenflohmarkt unterliegt der Gewerbeordnung“, so Wimmer.

Bezirkshauptmann Ernst Anzeletti sieht dies anders: „Ich teile diese Rechtsmeinung nicht.“ Eine Marktordnung durch die Gemeinde sei notwendig. Wann die Entscheidung über die zusätzlich zur Marktordnung benötigte Betriebsanlagengenehmigung fällt, hängt laut Anzeletti davon ab, wie schnell Wimmer die benötigten Unterlagen vervollständigt.

Die Parkproblematik auf dem Grundstück des Geschäftszentrums dürfte mittlerweile aber entschärft sein: Wie Rechtsanwalt des Grundstücksbesitzers Thomas Rosecker gegenüber der NÖN erklärte, wurde die Fläche für Sonn- und Feiertage an die Flohmarkt-Betreiberin vermietet, die bereits den Markt beim ehemaligen OBI-Center führt. 225 Besitzstörungsklagen habe es gegeben, nun sei „kein Bedarf mehr“.