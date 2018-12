Hausbewohner mit Pistole bedroht und beraubt .

Zwei Maskierte haben am Sonntagabend zwei Bewohner in einem Haus in Theresienfeld (Bezirk Wiener Neustadt-Land) beraubt. Die Männer bedrohten eine 40-Jährige und einen 49-Jährigen mit einer Pistole, forderten "Money" und schlugen mit der Faust zu. Das Duo flüchtete laut Polizei mit alten Kameras und Schmucksteinen von geringem Wert. Der 49-Jährige wurde verletzt. Die Exekutive bat um Hinweise.