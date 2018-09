Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Theresienfeld ab. Ein 31-jähriger Mann bedrohte seine Mutter mit einem Messer und einem Hammer, verschanzte sich damit in einem Zimmer. Weil der Mann unberechenbar war, wurde von der Polizei die Cobra verständigt.

Die rückte nur wenige Minuten später mit einem Großaufgebot an, mit Hilfe der Spezialeinheit konnte der Mann schließlich festgenommen werden.

Der 31-Jährige dürfte psychische Probleme haben, er wurde ins Krankenhaus Neunkirchen eingeliefert.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.