Die Flohmarkt-Causa am Ortsbeginn von Theresienfeld geht in die nächste Runde: Nach Anzeigen ließ die Bezirkshauptmannschaft den seit heuer stattfindenden Riesen-Flohmarkt schließen.

Zur Vorgeschichte: Seit vielen Jahren gibt es am Sonntag am Parkplatz des Fachmarktzentrums neben der B17 einen großen Flohmarkt. Seit heuer eröffnet wurde nur wenige Meter weiter ein zusätzlicher Riesen-Flohmarkt am Wochenende eines anderen Betreibers. Zwischen den zwei Flohmärkten gibt es weitere Parkplätze von Geschäften, die am Wochenende zugeparkt werden. Die Folge: 225 Besitzstörungsklagen gegen Flohmarktbesucher. Allerdings parken auch immer wieder Autos entlang der B17, was zu Problemen führt. Und genau das dürfte in den letzten Tagen zu Anzeigen geführt haben, die wiederum dafür gesorgt haben, dass der Flohmarkt behördlich geschlossen wurde.

"Der Flohmarkt bleibt jetzt bis auf Weiteres geschlossen"

Das bestätigt auch Bezirkshauptmann Ernst Anzeletti im Gespräch mit der NÖN. Denn der Flohmarkt hat noch keine aufrechte Betriebsanlagen-Genehmigung und durfte nur geöffnet haben, solange es keine Probleme gab – was sich aber mit den Anzeigen jetzt geändert hat. Nach wie vor gäbe es Park- und Verkehrsprobleme vor Ort, es brauche ein vernünftiges Konzept, so Anzeletti. Grundsätzlich hätte die BH nichts gegen den Flohmarkt, man versuche jetzt eine bessere Lösung für alle Beteiligten finden.

Flohmarkt-Betreiber Gerhard Wimmer verweist auf Verkehrs-Gutachten, die jetzt erstellt werden, um die Genehmigung zu bekommen. „Der Flohmarkt bleibt jetzt aber bis auf Weiteres geschlossen, ich würde sonst nur mehr Strafen bekommen“, sagt Wimmer. Allerdings verweist er im NÖN-Gespräch auch darauf, dass er 210 Parkplätze für seinen Flohmarkt habe, die auch auf 300 erweitert werden könnten. Er rechnet damit, dass der Flohmarkt bis Ende Juni geschlossen bleibt. Wer für die Anzeigen verantwortlich ist, weiß er nicht genau, meint aber: „Ich kann‘s mir denken, es gibt ja nur zwei, drei, die sich immer beschweren.“