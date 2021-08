Die 19-jährige Selina Gerstmayer hat unter ihrem Künstlernamen Selina Ray eine neue Single herausgebracht. „Until the Morning Light“ ist während des Lockdowns entstanden. „Es geht darum, dass es wichtig ist man selbst zu sein, egal was andere sagen oder denken“, erklärt die junge Musikerin. Seit einem Jahr studiert Selina Ray Musik am „JAM music lab“ in Wien und spielt in zwei Bands. Die Indie Pop Rock-Band „ray.s“ gibt es schon länger, während sich die zweite Band gerade erst im Entstehen befindet. Soviel sei aber schon verraten: Es wird neben Selina noch einen zweiten Sänger in der Rockband geben. „Musik ist mein Hobby und gleichzeitig auch mein Beruf“, so Selina Ray.

Die Familie unterstützt die Berufswahl. Bereits als kleines Mädchen stand sie beim Kiddycontest im Finale. Diese Leidenschaft zur Musik kann man auch in ihrer Single erkennen, die sie vollkommen eigenständig komponiert und kreativ umgesetzt hat. Am 13. August wird noch eine weitere Single mit dem Namen „Children of the Night“ veröffentlicht.

Aktuelle Musikvideos sind auf Youtube zu finden.