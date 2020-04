Der Überfall auf die Raiffeisen-Filiale in Theresienfeld im März 2016 dürfte geklärt sein: Die Polizei hat einen Serientäter gefasst, dem auch diese Tat zugeschrieben wird.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich, Ermittlungsbereich Raub, führte seit November 2012 Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter wegen Verdachtes des mehrfachen Bankraubes. Geklärt wurde die Überfall-Serie jetzt auf eher zufällige Art und Weise: Ein Hausbesitzer aus dem Bezirk Wels-Land fand vergangene Woche beim Aufräumen in seinem neu angemieteten Haus drei Kennzeichentafeln und gab diese bei der Polizei ab. Wie sich herausstellte, waren die Tafeln gestohlen. Bei den Ermittlungen geriet der Vormieter des Hauses ins Visier der Beamten: Der 40-Jährige wurde am Dienstag dieser Woche festgenommen.

Ihm konnten insgesamt sechs Raubüberfälle in Niederösterreich und Oberösterreich zwischen 2012 und 2017 zugeordnet werden, darunter auch jener in Theresienfeld. Am 11. März 2016, gegen 15 Uhr betrat der Beschuldigte mit einer Sturmhaube maskiert die Raiba-Filiale in Theresienfeld und bedrohte eine Bank-Angestellte und zwei Kunden mit einer weißen Flasche und den Worten "Göd her, oder ich zünde die Bank an!" Er wiederholte die Drohung mehrmals und ging hinter das Kassenpult. Dabei drängte sich der Kunde zwischen die Angestellte und den Beschuldigten und forderte ihn auf, die Bank zu verlassen. Der heute 40-Jährige flüchtete daraufhin ohne Beute aus der Bank. Die Angestellte erlitt einen schweren Schock.

Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf rund 155.000,- Euro. Die Tatutensilien wurden von dem Beschuldigten wahrscheinlich bereits nach den jeweiligen Taten entsorgt. Die Beute konnte nicht mehr aufgefunden werden. Der 40-Jährige zeigte sich bei seiner Einvernahme geständig.

Begonnen hat er seine Serie bewaffneter Überfälle mit der Tat auf die Raiba in Wimpassing im Jahr 2012. Danach folgten weitere Überfälle in St. Egyden (zweimal) und Theresienfeld. ,,Er hat uns gesagt, dass ihm die Schulden mit dem Lokal über den Kopf gewachsen sind und er mit dem erbeuteten Geld stets die Löcher stopfte", so ein Kriminalist im Gespräch mit der NÖN.

Schließlich wird ihm die Sache dann doch zu heiß, er verkauft das Lokal und übersiedelt mit seiner Frau und den Kindern von seinem Wohnsitz im Bezirk Wiener Neustadt in den Bezirk Wels nach Oberösterreich. Dort verübt er im Jahr 2016 noch zwei weitere Überfälle nach dem selben Muster. Dann ist Schluss.

,,Die Schulden waren größtenteils beglichen, er und seine Frau hatten beide einen Job und gingen einem geregelten Familienleben nach", so die Ermittler, die auch keinen Hehl daraus machen, dass die Polizei, wenn nicht ,,Kommissar Zufall" Regie geführt hätte, dem Mann wohl sonst nie auf die Schliche gekommen wäre.