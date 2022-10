UNESCO: Tirolerbach wurde aufgenommen

Die „Wassergenossenschaft Theresienfeld“ hat ihr Ziel erreicht: Der Tirolerbach wurde offiziell mit 12. Oktober in das nationale Verzeichnis des immateriellen Kulturerbes der Österreichischen UNESCO-Kommission aufgenommen. Somit gehört die „Traditionelle Bewässerung in der Steinfeldgemeinde Theresienfeld“ zu den 30 gelisteten Traditionen in Niederösterreich.

Die beiden Ortshistoriker Herbert Halbauer und Bernhard Koschi haben sich ins Zeug gelegt und fast ein halbes Jahr Arbeit in die Bewerbung investiert. Zwei Wissenschaftler unterstützten das Vorhaben mit fachlichen Begleitschreiben. Mitte Juni konnte der Obmann der Wassergenossenschaft, Klaus Krachbüchler, das Ansuchen abschicken. „Die Wassergenossenschaft fühlt sich in ihrer Arbeit bestärkt. Wir freuen uns, dass unsere Bemühungen um den Erhalt des Bewässerungssystems und das dazugehörige Brauchtum durch die Österreichische UNESCO-Kommission gewürdigt werden“, so Krachbüchler.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.