Ungewissheit trübt Saisonstart in Bad Fischau-Brunn

Derzeit ist nicht klar, wie die Badesaison mit Start am 30. April im Thermalbad aussehen wird. „Wenn die Niederschlagsmenge so bleibt wie jetzt, dann können beide Becken befüllt werden“, meint ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch. Beim Herrenbecken würden allerdings, wie bereits in der vergangenen Saison, auch 30 Zentimeter fehlen. „Aber es schwankt“, betont er weiter. „Wir wissen nicht, wie es mit den Thermalquellen weitergehen wird.“

Im schlimmsten Fall könnte nur das Damenbecken befüllt und genutzt werden. Eine schwierige Situation für die Gemeinde, vor allem in Hinblick auf die Preise. Diese hat sich nun für 135 Euro pro Saisonkarte entschieden. Das ist um 35 Euro mehr als im Vorjahr und liegt damit auf dem Preisniveau vor der Corona-Pandemie. Das hat einen einfachen Grund, antwortet ÖVP-Bürgermeister Reinhard Knobloch auf Anfrage der NÖN. „In den vergangenen drei Jahren haben wir sehr kundenorientiert gehandelt und unsere Saisonkartenbesitzer gehegt und gepflegt. Ein viertes Jahr können wir uns das einfach nicht mehr leisten.“ Erschwerend kommt ein deutlicher Umsatzrückgang bei den Tageskarten 2022 hinzu. Die Bilder des leerstehenden Damenbeckens hätten bereits in allen Medien ihre Runde gemacht. Das sei nicht gerade gute Werbung für das Thermalbad gewesen. „Wir ersuchen daher um Solidarität bei den Saisonkartenbesitzern“, so Knobloch und betont die Wichtigkeit des Bades als Treffpunkt und Lebensmittelpunkt in der Gemeinde.

