Thorsteinn Einarsson Familientreffen mit einem Finnen in den Neustädter Kasematten

Brigitte Steinbock

Thorsteinn Einarsson wird am 6. Mai die Kasematten rocken. Foto: Marlene Brandstötter

W enn Thorsteinn Einarsson am 6. Mai sein Konzert in den Kasematten spielt, werden Freunde auf und Familienmitglieder vor der Bühne stehen. Wir hatten einige Fragen an den Mann mit der tiefen Stimme.