Gute Nachrichten für alle Kletter- und Boulderfreunde: Jeden zweiten Donnerstag wird der Bereich rund um den Boulderblock im Stadtpark wiederbelebt. Die Naturfreunde Wiener Neustadt laden zum „Thursday Nightbouldern“ ein. Neben Slacklines, Yogaeinheiten und toller Stimmung stehen allen Besuchern gratis Klettertrainer und Leihschuhe zur Verfügung.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob man sportlich, jung oder alt ist, jeder kann sich beim Bouldern austoben. Der nächste Termin ist am Donnerstag, dem 9. August. Danach folgen noch zwei weitere am 23. August und am 6. September. Geklettert wird immer bei Schönwetter zwischen 17 und 19 Uhr. Der Boulderblock im Stadtpark wurde in Kooperation mit der Stadt Wiener Neustadt von den Naturfreunden „revitalisiert“.

Nun sollen der Kletterspaß und die Bewegung im Mittelpunkt stehen. Die Teilnahme am „Thursday Nightbouldern“ ist kostenlos.