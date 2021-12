Pernitz/Markt Piesting: Praxis wird nach über 35 Jahren übergeben

Fast vier Jahrzehnte haben sich Andrea und Robert Stiel um tierische Patienten im Piestingtal gekümmert: Im Jahr 1983 haben die beiden Tierärzte mit ihrer Tätigkeit begonnen, im Lauf der Jahre hat sich Robert Stiel auf die großen und Andrea Stiel auf die kleineren Tiere konzentriert. Andrea Stiel ist zudem seit Jahren als Bezirkstierärztevertreterin aktiv.

Nun verabschiedet sich das Mediziner-Ehepaar in den Ruhestand. „Bis Jahresende sind wir wie gewohnt für unsere Patienten da“, sagt Robert Stiel zur NÖN: „Mit 1. Jänner übernimmt Juliane Brunnmair die Ordination in Pernitz, der Standort in Markt Piesting wird aufgelassen.“ Die Pernitzer Ordi wird von Brunnmair am selben Standort und zu den gewohnten Zeiten weitergeführt.

Die NÖN-Community hilft Hier geht's zum Spendenformular

„Ich wünsche Andrea und Robert Stiel alles Gute in der Pension und Juliane Brunnmair viel Erfolg“, so Pernitz‘ Bürgermeister Hubert Postiasi (ÖVP).