Ente „Skipi“ fand neues zu Hause bei EVN-Techniker Mario Rotheneder

„Ich habe das kleine Küken ganz zufällig während der Arbeit entdeckt“, erzählt Netz NÖ Techniker Mario Rotheneder. Der Techniker hat Skipi – so heißt der kleine Watschelfreund – gleich bei sich zu Hause aufgenommen und mit der Pipette aufgezogen. „Die ersten Tage mit dem Entenküken waren sehr anstrengend. Ich habe Skipi gleich in der Früh und nach der Arbeit gefüttert. Auch nachts habe ich nachgesehen, ob alles in Ordnung ist“, so Rotheneder.

Die Ente fühlt sich in ihrem neuen Zuhause inklusive Schwimmteich sichtlich wohl. Immerhin kann sie dort jeden Tag ein paar Stunden gemeinsam mit den Fischen schwimmen. Der kleine neue Weggefährte Rotheneders weicht ihm nach den gemeinsamen Wochen jedenfalls gar nicht mehr von der Seite: „Sobald Skipi ausgewachsen ist, wird sie ein Haus am Teich bekommen. Natürlich ist und bleibt sie ein Wildtier – ich werde sie daher nicht einsperren“, so der junge Techniker.