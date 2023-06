Wiener Neustädter Feuerwehr rettete Katze und Vogel

Die Freiwillige Feuerwehr Stollhof hatte die Drehleiter der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt zur Unterstützung für eine Katzenrettung angefordert. Die Sonntagsbereitschaft rückte mit der Drehleiter in die Hauptstraße nach Stollhof aus und unterstützte bei der Katzenrettung. Die Katze konnte unversehrt den Besitzern übergeben werden.

Tags darauf rückte das Kleinrüstfahrzeug in die Neunkirchnerstraße zur Passage bei der Brodtischgasse aus. Ein Vogel war flugunfähig in der Passage entdeckt worden. Zwei Kameraden der Feuerwehr Wiener Neustadt fingen den Piepmatz ein und brachten diesen zu einem Tierarzt nach Weikersdorf."Tierrettungen gehören genauso zur Feuerwehr wie Brandeinsätze und Verkehrsunfälle. In der Regel sind diese Einsätze eine angenehme Abwechslung, weil sie sehr oft gut ausgehen und die Besitzer wie auch die Tiere ihre Dankbarkeit unmittelbar zum Ausdruck bringen", so Feuerwehrkommandant und Neustadts Branddirektor Christian Pfeiffer.

In den Sommermonaten von Ende Mai bis Anfang September ist eine ehrenamtliche Bereitschaftsgruppe an Sonn- und Feiertagen in der Feuerwehr stationiert. Diese sichert besonders an heißen Tagen in den Ferien eine rasche Ausrückzeit, wenn andere am See liegen bleiben oder in den Urlaub fahren. In Wiener Neustadt ist man von der Zentrale am Babenbergerring aus für das gesamte Gemeindegebiet für ungefähr 1300 Einsätze im Jahr verantwortlich.