Wiener Neustädter ging im Bademantel mit Biber spazieren

„Stefan, du hast einen Biber im Garten!“ Mit diesen Worten begann der Donnerstag für Stefan Geicsnek. Der Wiener Neustädter, er wohnt im Musikantenviertel Nahe dem Kanal, bekam gegen 7 Uhr Früh den nicht alltäglichen Anruf seiner Nachbarin. Tatsächlich saß das Nagetier in seinem Garten, der Biber hatte offensichtlich ein Loch in den Zaun genagt. „Ich weiß nicht warum, ich habe keinen Teich oder Swimmingpool, vielleicht war es auf der Suche nach Nahrung“, so Stefan Geicsnek im Gespräch mit der NÖN.

Mit einem Plastikgeschirr wurde das Tier dann eingefangen und vor die Haustüre gebracht. Im Bademantel und Gleichschritt ging es dann in Richtung Kanal. „Mich hat es gewundert, dass das Tier so ruhig geblieben ist. Der Biber ist dann in den Kanal gesprungen und davon geschwommen - insgesamt ein lustiges Erlebnis“, so der „Biberflüsterer“.

Donnerstagmorgen saß der Biber in einem Garten in Wiener Neustadt. Foto: privat

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.