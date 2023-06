Köder mit Messerklingen in Katzelsdorfer Gärten geworfen

Eine grausame Aktion von Tierquälerei erschüttert aktuell den Ort. In mehreren Gärten wurden Käsestücke gefunden, in denen sich Stanleymesser-Klingen befinden. „Nachdem die erste Person ein Bild davon auf Facebook geteilt hat, haben sich mehrere Bürger wegen ähnlicher Vorfälle gemeldet“, schildert ÖVP-Ortschef Michael Nistl.

In der Folge wurde für die ganze Gemeinde eine Giftköderwarnung ausgesprochen, denn ein Fall in der Au, bei dem ein Hund möglicherweise durch Rattengift verendete, lässt die Wogen noch weiter hochgehen: „Es stimmt, dass bei einem kürzlich verstorbenen Hund in der Katzelsdorfer Au laut dem Tierarzt einiges auf Rattengift hindeutet“, heißt es seitens der Bad Erlacher Polizeistelle, die die Ermittlungen aufgenommen hat.

Die Polizei empfiehlt außerdem, beim Spazieren mit den Hunden genau aufzupassen, dass das Tier nichts frisst und eventuell einen Beißkorb zu verwenden. „Ob es einen Zusammenhang zwischen den Ködern in den Gärten und dem toten Hund gibt, wissen wir nicht“, heißt es bei der Polizei.

Hinweise werden unter 0591333373100 erbeten.