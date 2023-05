Storchennest-Teile in Bad Erlach abgestürzt: Experten geben Entwarnung

Die Aufregung war groß, als vergangene Woche am Dienstagmorgen Teile des Storchennestes am Boden lagen. „Innerhalb von nur zwei Stunden haben mich besorgte Bürger angerufen, mir gemailt und mich sogar auf der Straße deswegen angesprochen“, resümiert ÖVP-Bürgermeisterin Bärbel Stockinger den turbulenten Vormittag.

Sofort wurde das Expertenteam des „Storchenverein“ aus Rust konsultiert - doch dieses verbot direkte Maßnahmen: In der Natur würde das Nest öfters kaputt werden, die Tiere seien das gewohnt und würden einfach selbst eine Neuerrichtung durchführen. Selbst ein winziger Eingriff, wie das Hochfahren mit einem Kran, um sich einen Überblick zu verschaffen, könne fatale Folgen haben: „Die Fachmänner aus Rust haben uns mitgeteilt, dass sogar so etwas der Storch als Eindringen eines Feindes in seinen Lebensraum wahrnimmt. Dann könnte er vielleicht nie wieder zu uns kommen“, erläutert Bärbel Stockinger die Situation. Wenn die Erlacher Störche allerdings im Herbst abreisen, steht schon eine Lösung des Problems auf der Agenda: „Biologen aus Rust fertigen uns Nestrohlinge an, diese werden wir, wenn der Storch in den Süden aufbricht, inklusive einer Verankerung anbringen“, gibt die Bürgermeisterin bekannt.

Für alle Bürger, die besorgt waren um den Verbleib der Störche, gibt es neben der Entwarnung eine weitere positive Mitteilung: „Wir haben mehrmals von Anrainern gehört, dass ein zweites Paar gesichtet wurde. Wir werden versuchen, in Abstimmung mit den Rustern einen geeigneten Platz im Ort zu eruieren, um möglicherweise neue Störche anzusiedeln“, blickt Stockinger optimistisch auf das nächste Jahr.

Keine Nachrichten aus Wr. Neustadt mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.