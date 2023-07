Reise-YouTuber aus Niederösterreich haben Kamera immer dabei

Ob Thailand, Malaysia, Portugal oder ihre Heimat Österreich. Wenn Jenny und Patrick Pfeifer eine neue Reise antreten, nehmen sie ihre 17.000 Abonnentinnen und Abonnenten via YouTube mit. Patrick ist Gemeinderat in Pitten, beruflich Polizist in Eggendorf, Jenny in einer Werbeagentur tätig. Als Hobby betreiben sie den YouTube-Kanal „TheTravelExplorersAT“, wo sie ihre Reisen festhalten, ihren Zuschauern Tipps geben und Sehenswürdigkeiten zeigen.

Wie sie dazu gekommen sind? „Wir sind beide begeisterte Reisende und haben immer gern unsere Freunde auf Facebook und Instagram an den Trips teilhaben lassen. Ich wollte schon länger einen Reiseblog machen“, erzählt Patrick. So entstand die Idee eines eigenen YouTube-Kanals, den sie im Jänner 2021 gestartet haben. „Jenny hat grafische Kenntnisse und es macht uns beiden großen Spaß, die Videos zu drehen und zu schneiden.“

Foto: privat

Am beliebtesten sind die Videos über Österreich: Wien, Salzburg, Graz, aber auch Hallstatt. National haben sie sich gut durchsetzen können, aber auch die Videos über Südostasien werden gut gehen, ist sich der Hobby-YouTuber sicher. Ihre nächsten Ziele? „Im August geht es nach Malta.“ Sonst sei noch nichts geplant. „Wir sind spontan, ungezwungen, wir sind keine Influencer.“

Trotz der großen Anzahl an Abonnenten könne man nicht von dem Verdienst leben. „Es reicht, um ein paar Mal essen zu gehen“, lacht Patrick, „es ist für uns ein Hobby und taugt uns extrem. Solange es die Leute interessiert, machen wir weiter.“