Wiener Neustädter HTL-Schüler erneut Robotik-Europameister

Bei der diesjährigen Botball-Europameisterschaft, die in den Räumlichkeiten des TGM in Wien stattfand, konnten die Teams der HTL Wiener Neustadt insgesamt vier Wertungen für sich entscheiden. Die HTL entsandte 34 Schülerinnen und Schüler, die trotz der Konkurrenz von ca. 220 Teilnehmern aus vier Nationen souverän den 1. Platz erringen konnten. Insgesamt nahmen 27 Teams an der Europameisterschaft teil.

Heuer bestand die Aufgabe darin, dass zwei Roboter pro Team in einem modernen Rechenzentrum trotz ständiger Bedrohungslage den Betrieb aufrechterhalten und gleichzeitig gegen Cyber-Bedrohungen selbstständig vorgehen mussten. Die Roboter sollten das Netzwerk schützen, infizierte Systeme entschärfen und Bedrohungen analysieren.

Diese Aufgabe gelang Team RIP mit den Schülerinnen und Schülern Verena Griesmayer, Sebastian Kawicher, Larissa Kornthaler, Bernhard Klauninger, Timon Koch und Konstantin Lindorfer so gut, dass sie insgesamt zwei Einzelwertungen für sich entscheiden konnten. Sie blieben dabei sowohl im Bewerb Seeding mit dem weltweit höchsten Gesamtscore als auch in Double Elimination ungeschlagen und belegten in der Gesamtwertung den 1. Platz vor den Teams Semikolon und Ambition, beide ebenfalls von der HTL Wiener Neustadt.

Auch im Nachwuchsbewerb Pria Open setzte die Abteilung für Informatik Akzente und belegte mit dem Team Airolos bestehend aus Itmam Alam, Julian Graf, Max Hartner, Jonas Lehmann, Akos Papp, Ben Schmidtberger und Lazar Solak den 3. Platz.

In der Alliance Challenge mussten zusammengeloste Teams und ihre Roboter zusammenarbeiten, um so viele Punkte wie möglich zu erkämpfen. Team Unknown Byte erreichte hier mit dem Partnerteam der HTL Donaustadt den hervorragenden 1. Platz und zu guter Letzt wurde Team Anubis mit dem Sonderpreis für die beste mechanische Greifkonstruktion ausgezeichnet.

Auch Bildungsminister Martin Pollaschek und Sektionschefin Doris Wagner besuchten die jungen Ingenieure und überzeugten sich von den beeindruckenden Leistungen.

Wie schon in den letzten Jahren gilt – nach dem Wettkampf ist vor dem Wettkampf, denn schon wartet die nächste Herausforderung auf die erfolgreichen Teams der HTL Wiener Neustadt – die Roboter-WM 2023 in St. Augustin, Florida von 16. Juli bis 21. Juli. Wir wünschen ihnen dafür viel Erfolg!

