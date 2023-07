Vierter Krimi von Rentae Taucher spielt wieder in Wiener Neustadt

Diesmal ist es ein Serienmörder, der sein Unwesen treibt, und der die Kriminalbeamtin Miriam Beck in „Tod beim Haidbrunnen“ beschäftigt. Sie hat in dem Roman einen kniffligen Fall zu lösen: Ein Serienkiller treibt in der Stadt sein Unwesen. Er tötet jeweils an einem Freitag alleinstehende junge Frauen und schmückt die Leichen mit Gänseblümchen. Es gibt keine Gemeinsamkeiten zwischen den Opfern, und Beck steht lange Zeit vor einem Rätsel. Ein glücklicher Zufall bringt sie auf die richtige Spur, aber dabei gerät sie selbst ins Visier des Mörders.

Wieso diesmal gleich ein Serienkiller? Renate Taucher schmunzelnd: „Bisher waren meine Romane sehr brav und die Leichen immer männlich. Ich wollte ein Gleichgewicht schaffen.“ Gearbeitet hat sie an dem neuen Buch ungefähr ein Jahr lang. Beim vierten Roman sei es schwieriger, denn „man will sich ja nicht wiederholen“.

Die Autorin hat die Handlung nach ihrem kurzen Ausflug nach Marchegg in Band drei nun wieder in Wiener Neustadt angesiedelt. „Daher werden Freunde und Bewohner der Stadt die Handlungsorte sofort erkennen.“ Das Buch ist im Federfrei Verlag erschienen und ab sofort im Buchhandel erhältlich. Oder bei der NÖN zu gewinnen: Einfach eine E-Mail mit Name, Adresse, Telefonnummer und Kennwort „Tod beim Haidbrunnen“ an redaktion.neustadt@noen.at schicken und mit etwas Glück eines von fünf signierten Exemplaren gewinnen.

Am 5. August gibt es mit Renate Taucher ab 10 Uhr bei Thalia am Hauptplatz in eine Signierstunde. Dabei werden interessierte und Leser die Gelegenheit haben, die Autorin persönlich kennenzulernen.

Der fünfte Fall für Miriam Beck ist übrigens bereits in Arbeit. Darin wird eine Leiche im Thermalbad von Bad Fischau-Brunn entdeckt.