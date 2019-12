Tiefe Trauer herrscht bei den Angehörigen, Redemptoristen, Freunden sowie Absolventen, Schülern und Lehrern des Klemens Maria Hofbauer Gymnasiums in Katzelsdorf und dem Jugendhaus K-Haus in Eggenburg.

Pater Christoph Legutko schloss am Freitag, dem 20. Dezember, mit 51 Jahren für immer seine Augen. Er hatte sich am Vortag ins Krankenhaus Horn begeben. Am nächsten Tag hat sein Herz aufgehört zu schlagen. Er war von 1999 bis Juni 2014 als Religionslehrer und im Schulpastoral des Gymnasiums tätig, war Rektor des Klosters der Redemptoristen und seit 2015 geistlicher Leiter des K-Hauses. Für viele war er aber nicht nur ein Lehrer sondern vor allem eine Stütze in schweren Zeiten, ein Freund und eine wertvolle Vertrauensperson, mit der man über alles reden konnte, die keinen verurteilte und immer ein offenes Ohr für alle hatte. Die Trauergäste haben die Möglichkeit am Freitag, dem 3. Jänner, um 11.30 Uhr in der Stadtpfarrkirche Eggenburg von ihm Abschied zu nehmen.