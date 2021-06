Das Ton-Film-Festival „Netzhaut“ wirft seine Schatten voraus. Katharina Stemberger und Fabian Eder sind schon fast am Sprung nach Wiener Neustadt, denn am 18. Juni geht es los. Unter dem Motto „Unverwüstliche Zerbrechlichkeit“ werden Filme gezeigt, deren Protagonisten sich in einer ausweglosen Situation, wie zum Beispiel Krieg, Verlust der Eltern oder Aufenthalt im Konzentrationslager befinden und doch Wege finden, um nicht nur zu über-, sondern auch gut weiterzuleben. Um sich perfekt auf die Filme einzustimmen, wurde nun ein Katalog aufgelegt, der alles Wissenswerte enthält. Dieser ist überall dort erhältlich, wo es Karten für Filmvorführungen und Konzerte gibt, also am Infopoint im Alten Rathaus und im Museum St. Peter an der Sperr. Online-Karten sind unter www.webshop.wn.at erhältlich. Übrigens: „Quo Vadis, Aida?“, am Eröffnungsabend im Bürgermeistergarten zu sehen, war 2021 in mehreren Kategorien Oscar-nominiert.