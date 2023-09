Rettungshunde-WM: Jörg Klapper und Hund Cooper wieder spitze

Jörg Klapper steht am rot-weißen Absperrband und sieht zu Boden, er ist nervös. Gleich wird der amtierende Weltmeister in der Trümmersuche versuchen, seinen Titel zu verteidigen. Sein Hund Cooper wirkt hingegen hellwach und motiviert. Die WM-Sportbewerbe laufen fast wie reale Sucheinsätze ab. Allerdings darf der Hundeführer nicht gleich mit aufs Trümmerfeld, sondern muss sein Tier vom Rand aus dirigieren. Nach einem knappen Befehl rast der Riesenschnauzer los.

Das Duo in Action. Foto: Birgit Bachhofer

Für die Suche gibt es in Eggendorf ideale Bedingungen: Das dortige Gelände ist mittlerweile gut 2.500 Quadratmeter groß und besteht aus ausrangierten Betonstücken, Paletten, LKW-Reifen und anderen Bauteilen. Diese wurden in mühevoller Arbeit über Jahre gesammelt, hertransportiert und aufgebaut. „Seit sieben Jahren tüftle ich daran”, erzählt RHVÖ-Präsident Hermann Kranz. Reges Treiben herrscht den ganzen Tag über: Teams aus drei Kontinenten und 25 Nationen nehmen an den Wettkämpfen teil, darunter aus Japan, Mexiko und Taiwan.

Für den Wettbewerb wurden drei Menschen auf dem Trümmerfeld versteckt. Sie stellen verschüttete Opfer dar. Jedes Team ist allein auf dem Gelände und hat 30 Minuten Zeit, alle drei aufzuspüren. Eine körperliche Spitzenleistung: Hat ein Hund nach der anstrengenden Kletterei über die unebenen Trümmer ein Opfer entdeckt, muss er dortbleiben und so lange bellen, bis sein Hundeführer die Stelle erreicht hat. Und das dauert je nach Gelände mehrere Minuten!

Sobald Cooper Erfolg meldet, betritt Jörg Klapper das Gelände und klettert zur Fundstelle. Die Richterin folgt den beiden. Per Handbefehl schickt Klapper seinen Hund weiter. Sofort startet Cooper in die angegebene Richtung, trotz des Lärms, der um ihn herrscht: Drei Personen trommeln auf Blechfässern mitten im Schutt, während auf der Längsseite ein Benzinrasenmäher läuft. Denn ein Suchhund muss sich auch dann auf die Fährte konzentrieren können und alle Kommandos befolgen. „Das ist im Ernstfall nicht anders, in einem Krisengebiet herrscht ja auch Lärmstress”, erklärt Alois Balog, amtierender Präsident der IRO (International Search and Rescue Dog Organisation).

Cooper löst die Aufgabe souverän: Nach nur acht Minuten sind alle drei „Opfer“ aufgespürt. Die Richterin weist Klapper an, seinen Hund zwei übersprungene Feldbereiche extra absuchen zu lassen, was das eingespielte Team problemlos meistert. „Zum Glück ist die Nervosität im Zuge der Arbeit verschwunden”, erzählt er nachher. Letztlich müssen sie sich nur dem Spanier Samuel Rios Anguita und seiner Hündin Farah geschlagen geben. In der Teamwertung holt der Wiener Neustädter sogar den WM-Titel.

Die anderen Bewerbe der WM heißen Fläche und Fährte und wurden in Stubenberg in der Steiermark ausgetragen. Dort holte die Österreicherin Mona Delic mit Jay-Junior den WM-Titel im Fährtenbewerb. Der Weltmeister in der Fläche heißt Taewon Lee und kommt aus Südkorea.

Jörg Klapper mit Cooper auf dem Treppchen. Foto: zVg

Jörg Klapper und Cooper sind kein reines Sportteam, sondern absolvieren auch Rettungseinsätze im In- und Ausland. So halfen sie bei der Opfersuche nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei Anfang des Jahres. „Meine Zertifizierung für solche Einsätze läuft bald ab. Ich werde sie im November aber erneuern“, so Jörg Klapper.