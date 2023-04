Wiesmather Friseur holt sich begehrten Titel

Die Jury hatte vor allem das perfekt ausgearbeitete Employer Branding beeindruckt: „Der diesjährige Sieger macht die Menschen zu echten Aushängeschildern des Unternehmens. Sie geben der Marke ihre Gesichter. Und das Unternehmen gibt ihnen – wie es sich in einer echten Partnerschaft gehört – einiges zurück“, würdigte Rebecca Kandler, „TOP HAIR“-Chefredakteurin und Mitglied der Jury, in ihrer Laudatio.

Zusätzlich belegten „Blickfang Friseure“ als Nominierte in der Kategorie „Best Practice“ das Stockerl. In dieser Kategorie werden Tradition, dauerhafter Erfolg und stetige Weiterentwicklung bewertet.

Das Friseur-Fachmagazin „TOP HAIR“ prämiert seit mehr als 20 Jahren die besten Friseurbetriebe Deutschlands. Erstmals wurden in der Runde 2023 auch Salons aus Österreich und der Schweiz dazu aufgerufen, sich zu bewerben. Und so gingen Hunderte Salons aus Deutschland, Österreich und der Schweiz ins Rennen um einen von fünf begehrten Pokalen.

Eva und David Schwarz mit der Auszeichnung. Foto: zVg

Eva und David Schwarz dazu: „Es ist für uns als Unternehmer eine klare Bestätigung, mit dem Salon am richtigen Platz zu sein, für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Bestätigung, am richtigen Arbeitsplatz zu sein, und natürlich ist es auch für unsere Kundinnen und Kunden eine Bestätigung, in unserem Salon gut aufgehoben zu sein. Und gerade in den beiden für uns so bedeutenden Kategorien Employer und „Best Practice“ ganz vorne mit dabei zu sein, zeigt uns, dass wir auf dem absolut richtigen Weg sind.“

