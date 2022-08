Erfolgreiche Zillenfahrer der FF Wopfing bei Landesbewerben

Vom 11. bis 14. August nahmen Zillenfahrer der Freiwilligen Feuerwehr Wopfing an den 64. Niederösterreichischen Landeswasserdienstleistungsbewerben in Marchegg an der March teil. Die Feuerwehrmänner Ben Grabenwöger, Alexander Dürer jun., Florian Linzberger, Valentin Adlaßnig und Michael Richard Zehetner erfüllten die Bewerbsvorgaben und bekamen bei der Siegerehrung am Sonntag das Wasserdienstleistungsabzeichen in Bronze überreicht. Die Besatzung Michael Zehetner und Peter Hirnthaler konnte in der Wertung Zillen Zweier – Silber mit Alterspunkten den 4. Platz erreichen und einen Landespreis erringen.

Im Zillen-Einer mit Alterspunkten erreichte Michael Zehetner den starken 2. Platz und darf ab jetzt im elitären Kreis der Meisterfahrer starten. Bei der Siegerehrung im Schloss Marchegg wurden vom Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner die Abzeichen und Landes- und Ehrenpreise feierlich überreicht. Weiters wurde eine vom NÖ Landesfeuerwehrverband zu 50 Prozent geförderte Feuerwehrzille übernommen und in den Dienst gestellt.

