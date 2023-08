Radtourismus ist im Bezirk Wr. Neustadt im Trend

Auch wenn der diesjährige Sommer mehrere Tage mit Regen und niedrigen Temperaturen aufgewiesen hat, ist unumstritten, dass künftige Sommer heißer werden. Wie reagiert die Tourismusbranche im Bezirk darauf?

Das „Hotel Zentral“ hat seine 43 Gästezimmer um 100.000 Euro mit Klimaanlagen aufgerüstet. Für Hotelleiterin Eva-Maria Holzbauer-Schwartz ist das allerdings sehr widersprüchlich, denn Klimaanlagen wirken sich negativ auf den Klimawandel aus. Einerseits wird es heißer und die Gäste brauchen Abkühlung, anderseits wird dadurch der Klimawandel erst recht vorangetrieben. „Die Kunden verlangen nach gekühlten Zimmern“, sagt die Hotelchefin.

Eine der ersten Fragen bei der Buchung sei, ob es Klimaanlagen gebe. Vor allem jüngere Gäste seien es, die das Hotelzimmer sofort einmal herunterkühlen. „Als Betrieb kann man heute nur überleben, wenn man Klimaanlagen hat“, so Holzbauer-Schwartz. Nachhaltige Lösungen wie beispielsweise eine PV-Anlage ist auf dem unter Denkmalschutz stehendem Altbau am Neustädter Hauptplatz sehr schwierig. Auf den zunehmenden und klimafreundlichen Trend des Radfahrens ist das Hotel hingegen aufgesprungen. So werden Radausflüge für die Gäste organisiert, es gibt auch Fahrräder zum Ausleihen.

Das „Farmhouse“ in der Gemeinde Hohe Wand hat nach der Neuübernahme im März vom Seminarhotel in den Hotelbetrieb gewechselt. Wie Hotelmanagerin Teona Bukia sagt, soll das Gebäude im kommenden Jahr klimafit gemacht werden. So ist unter anderem eine große PV-Anlage und eine eigene Hühnerhaltung geplant. Auch hier sind alle 30 Zimmer mit Klimaanlagen ausgestattet um der zunehmenden Hitze entgegenzuwirken. Das neue Hotel wird gerne von Gästen, die am Wandern und Klettern interessiert sind, besucht.

Das „Farmhouse“ soll 2024 klimafit und dadurch noch attraktiver für die Gäste werden. Am Foto: Hotelmanagerin Teona Bukia. Foto: NÖN, Damböck

„Es kommen auch viele Familien, die Ausflüge auf die Hohe Wand oder den Schneeberg unternehmen wollen“, sagt Bukia. Auf den Bergen könnten sich die Gäste abkühlen und gleichzeitig die wunderschöne Gegend genießen. Auch Radfahrer sind gerngesehene Gäste. Im Radfahren und Wandern sieht Bukia auch die Zukunft des Tourismus.

Inlandstourismus ist wieder attraktiver

Stefan Nowatschka ist Hoteldirektor in der „Therme Linsberg Asia“ in Bad Erlach. Er sieht derzeit keinen Zusammenhang zwischen der verstärkten Nachfrage und dem Klimawandel bzw. Wetter, sondern, dass „generell der Inlandstourismus wieder attraktiver geworden ist und die Inländer das qualitativ hochwertige Angebot im näheren Umfeld wieder mehr zu schätzen gelernt haben.“ Die Hotel- und Thermenanlage bietet Möglichkeiten für jedes Wetter. Wenn es sehr heiß ist, gebe es neben dem kühlen Nass außerdem ausreichend schattige Rückzugsmöglichkeiten und eine kulinarische Versorgung mit gekühlten Getränken, Früchten, erfrischenden Snacks und Speiseeis.

Klimabewusst und bereit mit den Wetterveränderungen klar zu kommen, so präsentieren sich die Gastronomiebetriebe der Buckligen Welt. Wobei gelebter Klimaschutz und das Schaffen von angenehmen Bedingungen für Gäste für sie untrennbar miteinander verbunden sind. So setzt Schwarzenbachs Gastronom Jürgen Bernhart auf mehr Open Air-Veranstaltungen, während „Karnerwirt“ Martin Windbichler aus Bromberg von der regionalen Initiative „Sooo gut schmeckt die Bucklige Welt“ überzeugt ist.

In der Kurgemeinde Bad Schönau spielt der Radtourismus eine wichtige Rolle. Diese setzt daher auf ihren Radweg. Denn einerseits trägt Rad fahren zur Reduktion des Schadstoffausstoßes bei, andererseits bedeutet der Radweg dort eine willkommene Freizeiteinrichtung. Der Bau des - mit begrüntem Dach ausgestatteten - Sconariums kommt letztlich auch dem Radweg zugute. „Wir haben beschlossen, pro zehn zahlender Besucher einen Baum zu pflanzen, und das machen wir auch“, sagt Sonja Dopler, die Tourismusbeauftragte der Gemeinde. Rund 300 Bäume konnten so als Schattenspender entlang des Radweges in Richtung Kirchschlag gesetzt werden.

Theresienfelds NET-Gemeinderat Manfred Wicha ist gerne mit dem Fahrrad unterwegs und genießt das vielfältige Angebot. Foto: zVg

Diesen Radweg hat wahrscheinlich auch schon NET-Gemeinderat Manfred Wicha aus Theresienfeld benutzt. Denn neben Urlaub am Meer, verbringt er die Urlaubszeit seit einem Jahr auch gerne im Sattel. „Hier ist ein gewisser Wandel im Tourismus spürbar“, sagt er. Entlang von Fahrradstrecken gibt es sehr gute Angebote und Einkehrmöglichkeiten, Gemeinden und Betriebe haben sich dort mittlerweile schon auf den Trend eingestellt.